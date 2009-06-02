Білорусія пропонує Україні створити транспортний коридор

Чернігів. 2 червня. УНІАН. Білорусь ініціює реалізацію спільного з Україною проекту зі створення міжнародного транспортного коридору «Чорне море – Балтійське море» в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО сьогодні під час шістнадцятого засідання міжурядової українсько-білоруської комісії з торгово-економічної співпраці.

«У травні відбувся саміт «Східного партнерства», і нам потрібно подумати, як наповнити його змістом. У червні починають працювати секції, і ми могли б подумати про такий спільний проект, як наприклад, створення транспортного коридору «Чорне море – Балтійське море», аби на добрих умовах одержати міжнародне фінансування цього проекту», - сказав В.СЕМАШКО.

Представник білоруського уряду запропонував виробити спільні пропозиції щодо участі України і Білорусі в ініціативі «Східне партнерство».

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі відбувся інаугураційний саміт “Східного партнерства” – нової ініціативи ЄС, спрямованої на посилення співпраці зі східними країнами-партнерами - Азербайджаном, Білоруссю, Україною, Вірменією, Молдовою і Грузією.

Ініціатива “Східне партнерство” була запропонована в 2008 році Польщею і Швецією і остаточно затверджена на засіданні Європейської Ради 20 березня цього року. Згідно з рішенням Європейської Ради, на реалізацію “Східного партнерства” планується виділити 600 млн. євро впродовж 2009-2013 рр.