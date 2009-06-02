”Газпром” продасть Польщі додатково 1 млрд. кубометрів газу

Варшава 2 червня УНІАН. ВАТ “Газпром” 1 червня підписав парафований у першій половині травня договір з польською нафтогазовою компанією PGNiG про постачання Польщі додаткових об’ємів газу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі PGNiG, договором передбачено додатково поставити до 30 вересня поточного року 1,024 млрд. кубометрів газу, які будуть закачані в сховища для забезпечення країни газом в осінньо-зимовий період 2009-1010 року.

“Це означає, що PGNiG зможе наповнити сховища газу на осінньо-зимовий період”, - зазначили в компанії, нагадавши, що швейцарський трейдер RosUkrEnergo з початку року не виконує умови контракту з польською фірмою, згідно з яким Польща отримувала в 2007 і 2008 роках 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу. Контракт між PGNiG та RosUkrEnergo на поставки газу був укладений у листопаді 2006 року і мав втратити чинність з 1 січня 2010 року.

У прес-службі повідомили, що вартість контракту орієнтовно становить 300 млн. доларів, але остаточно ціна визначатиметься за ринковою формулою.

Як повідомляв УНІАН, Польща єдина країна з 27-ми держав-членів Євросоюзу, яка після закінчення газового конфлікту між Україною та Росією в січні цього року продовжувала недоотримувати близько 25% імпортного газу.

Загалом Польща імпортує з Росії близько 70% газу.