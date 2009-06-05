Рада Європи: покращення виборів є проблематичним для Молдови

Брюссель. 5 червня. УНІАН. В Раді Європи вважають проблематичним виправити недостатки виборчого процесу у Молдові перед повторними парламентськими виборами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам Генеральний директор Генерального директорату з політичних справ та демократії Жан-Луї ЛОРАНС.

“Зараз парламент має бути розпущений, і повторні вибори мають бути проведені через 45 днів. Це дуже короткий проміжок часу для того, щоб виправити недостатки”, - сказав він.

Водночас, представник Ради Європи висловив думку щодо того, що дві основних речі можуть бути виправлені. Йдеться, зокрема, про проблему з відповідністю виборчих списків наявності реальних виборців з унеможливленням голосування двічі на різних дільниця, а також надання доступу опозиції до державних засобів масової інформації.

Говорячи про ситуації у Молдові та нещодавні події в Кишиневі, Генеральний директор також висловив думку щодо того, що, можливо, міжнародна спільнота недостатньо уваги приділяла процесам, які відбувалися в Молдові напередодні виборів.

Разом з тим, він зазначив, що, хоча влада і визнала жорстокості під час арештів маніфестантів, але зараз ситуація в країні покращується.

“Звичайно, все ще є скарги на арешти, але ситуація змінюється на краще”, - сказав Ж.Л.ЛОРАНС.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня, на яких перемогу отримала правляча Комуністична партія, в Кишиневі відбулися масові протести проти результатів виборів. В ході протестів маніфестанти захопили будинки парламенту та Президента країни, після чого виступи були жорстоко придушені силами правопорядку. Щонайменше 120 маніфестантів були арештовані, 27 з них – зазнали жорстокості під час арештів чи утримання під вартою.

Після того, як парламент Молдови двічі не зміг обрати нового Президента, він, згідно з законодавством, має бути розпущений.