МАУ розпочинає польоти до Ніцци

Київ. 5 червня. УНІАН. Завтра, 6 червня, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відкриває пряме регулярне повітряне сполучення між Києвом і Ніццею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, рейси здійснюватимуть на сучасних середньомагістральних авіалайнерах «Боїнг-737» з економ- і бізнес-класами обслуговування. Упродовж літнього сезону рейси здійснюватимуть двічі на тиждень – у вівторок і суботу.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ забезпечує також повітряне сполучення зі столицею Франції – Парижем, куди прямі рейси відбуваються щодня до трьох разів на день.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – один з лідерів ринку міжнародних авіаперевезень України. Заснована 1992 року, МАУ стала одним з перших українських авіаперевізників із залученням іноземного капіталу.

МАУ також є першою авіакомпанією на території СНД, що почала експлуатацію літаків «Боїнг-737». Зараз флот МАУ складається з 17 літаків «Боїнг 737-300/400/500».

Маршрутна мережа МАУ та авіакомпаній-партнерів поєднує Україну з більш як 3 тис. аеропортами світу. Авіакомпанія здійснює власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Риму, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Гельсинкі, Дубаї, Кувейту, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастіра, Пули, Дубровника Ніцци, Львова, Івано-Франківська, Харкова, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Одеси та Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, компанія Aer Cap – 6% і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9%.