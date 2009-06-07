Явка на виборах до Європарламенту становить 43,01%

Брюссель. 7 червня. УНІАН. За попередніми даними, явка на виборах до Європарламенту станом на 20-50 за середньоєвропейським часом становила 43,01% виборців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні дані розповсюдила прес-служба Європарламенту.

Таким чином, на нинішніх виборах явка виборців буде найнижчою за всі роки виборів до Європарламенту, починаючи з 1979 року (голосували жителі 9 країн-членів ЄС), коли явка становила 61,99% виборців.

На останніх виборах в 2004 році (голосували виборці 25 країн-членів ЄС) явка становила 45,47% виборців.

В ряді країн-членів ЄС, де сьогодні проходять вибори, виборчі дільниці відкриті до 22-00 за середньоєвропейським часом.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту розпочалися 4 червня голосуванням в Нідерландах та Великобританії. Загалом, у виборах могли взяти участь близько 325 млн. виборців, які мали обрати 736 депутатів Європарламенту.