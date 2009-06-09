Баррозу може залишитися Президентом ЄК на другий термін

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Жозе БАРРОЗУ може залишитися Президентом Єврокомісії на другий термін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сам повідомив сьогодні журналістам під час брифінгу з прем‘єр-міністром головуючої в ЄС Чехії Яном ФІШЕРОМ.

У свою чергу чеський прем’єр зазначив, що збирається провести консультації з лідерами ЄС щодо можливості збереження Ж.БАРРОЗУ на посаді Президента Єврокомісії на другий термін. За його словами, перші консультації він планує провести з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Питання про обрання нового Президента Єврокомісії розглядатиметься на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18 червня.

Президент Єврокомісії обирається терміном на 5 років після обрання нового складу Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Європарламенту відбулися 4-7 червня. За попередніми результатами, перемогу на них отримали партії з групи “народних”, до яких належить і Ж.БАРРОЗУ.