Польща боротиметься з ”пробками” у великих містах

Варшава. 10 червня. УНІАН. У Польщі в шести найбільших містах на розвиток транспортних мереж для зменшення існуючих автомобільних заторів до 2015 років витратять понад 5,5 млрд. дол.

Як пише cьогодні Gazeta Prawna, половину з цієї суми буде витрачено у польській столиці Варшава, котра планує збудувати ще один міст через річку Віслу, яка розділяє місто, збудувати нову лінію метро та розширити й модернізувати існуючі автомобільні дороги.

Видання зауважує, що проблема заторів у столиці настільки болюча, що одна із провідних телевізійних станцій вирішила купити вертоліт, з якого будуть знімати дороги в місті, аби водії могли орієнтуватись, як найшвидше доїхати до місця призначення.

За оцінками експертів, тільки через один міст у Варшаві щодоби проїжджає понад 160 тис. автомобілів, що відповідає показникам таких міст, як Сан-Франциско чи Лос-Анджелес.

Польська столиця планує реалізувати щонайменше 15 проектів для покращення руху в місті до 2013 року.

Туристичний Краків для боротьби із заторами планує заохочувати мешканців їздити у центрі міста на велосипедах та користуватись міським транспортом замість автомобілів.

Для цього місто будує спеціальні велосипедні доріжки та облаштовує окремі смуги руху для громадського транспортну.

Крім цього, Краків планує збудувати частину об’їзної дороги, яка має з’єднати центр із історичним районом Казімеж.

До 2011 року місто планує реалізувати 17 проектів вартістю понад 300 млн. доларів.

Вроцлав, який швидко розвивається останні роки завдяки своєму вигідному географічному положенню та ефективному управлінні, планує вирішити проблему заторів до 2012 року.

Місто планує завершити чергову частину об’їзної дороги, модернізувати систему міського транспорту, в тому числі створення нової мережі “Трамваїв Plus”.

У минулому один із найбільших промислових центрів Лодзь, яка останніми роками теж активно розвивається, стало першим містом, котре успішно завершило першу частину проекту створення регіональних трамваїв.

Успішність проекту, яке місто планує розвивати, надихнула інші менші міста піти шляхом Лодзі для вирішення проблеми автомобільних заторів.

Великі завдання стоять перед Гданськом на узбережжі Балтійського моря, де лише почалося проектування траси, яка поєднає стадіон, що споруджується в т.ч. для матчів Євро 2012, з центром міста.

Спорудження дороги планується завершити в першому кварталі 2012 року.

Місто також має збудувати нову дорогу з летовища.

У Познані, який також прийматиме матчі чемпіонату Європи з футболу, який Польща спільно проводитиме з Україною, найбільше реконструкцій буде в центрі міста.

Газета зауважує, що більшість інвестицій буде реалізовано до 2013 року та фінансовано в тому числі за рахунок коштів програм допомоги Європейського союзу, до якого Польща приєдналась в 2004 році.