В ЄК не розуміють рішення РФ вступати до СОТ ”гуртом”

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Єврокомісія хоче зрозуміти, яким чином Росія збирається вступати до Світової організації торгівлі (СОТ) у блоці з Білоруссю та Казахстаном.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Луц ГАЛЛЬНЕР.

“Ми хочемо отримати роз’яснень від російської влади щодо того, яким чином вони бачать приєднання до СОТ”, - сказав він.

За його словами, це питання буде обговорено найближчими днями на “належних рівнях”.

При цьому представник Єврокомісії нагадав, що кілька днів тому російська влада підтвердила намір приєднатися до СОТ до кінця цього року.

Водночас, 9 червня прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Росія, Білорусь та Казахстан спробують приєднатися до СОТ єдиним митним союзом, відкликавши свої заявки про окреме приєднання.