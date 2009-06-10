ЄК пропонує посилити співпрацю ЄС в області юстиції та безпеки

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Єврокомісія представила проект програми покращення захисту громадян ЄС в сфері юстиції, свободи та безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, проект 5-річної програми, що отримала назву Стокгольмської, було затверджено сьогодні на засіданні Єврокомісії.

“Ми хочемо сприяти захисту прав громадян, полегшити їхнє щоденне життя та надати захист”, - заявив на прес-конференції з нагоди презентації програми Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

За його словами, потреба у розробці нової програми була викликана наявністю численних викликів, що стоять перед сьогоднішнім європейським суспільством, в тому числі таких, як транскордонна злочинність, тероризм, нелегальна міграція.

У свою чергу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО, зазначив, що ЄС вже зробив значний прогрес в області юстиції, свободи та безпеки, однак тепер в центрі уваги має бути кожен громадянин.

Проект програми побудований на 4 пріоритетах: сприяння захисту прав громадян, полегшення життя, захист громадян та сприяння більшій інтеграції суспільства.

Для кожного з пріоритетних напрямків передбачені конкретні дії, такі як посилення захисту персональних даних, спрощення доступу громадян до судів, посилення співпраці між правоохоронними органами країн-членів, створення спільної міграційної політики та політики надання притулку з одночасною солідарною участю всіх членів ЄС в області надання притулку біженцям.

Передбачається, що нова програма має бути затверджена до кінця року з тим, щоб вже з 2010 року можна було розпочати її реалізацію.