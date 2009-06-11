Саркозі та Меркель готові зберегти Єврокомісію за Баррозу
За словами французького Президента, обидва лідери погодилися просити Ж.БАРРОЗУ представити свою програму на наступний 5-річний мандат з урахуванням найскладнішої після Другої світової війни світової економічної кризи.
Брюссель. 11 червня. УНІАН. Франція та Німеччина підтримують збереження Жозе БАРРОЗУ Президентом Єврокомісії на другий термін.
Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ після зустрічі сьогодні в Єнісейському палаці з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.
“Ми підтримаємо кандидатуру Ж.БАРРОЗУ”, - сказав він.
Водночас, за словами французького Президента, обидва лідери погодилися просити Ж.БАРРОЗУ представити свою програму на наступний 5-річний мандат з урахуванням найскладнішої після Другої світової війни світової економічної кризи.
“Його обов’язком буде забезпечити, щоб Європа захищала європейців”, - зазначив Н.САРКОЗІ, додавши, що задля цього, зокрема, потрібно покращувати регулювання фінансових ринків.
Як повідомляв УНІАН, 9 червня Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ заявив про готовність залишитися Президентом Єврокомісії на другий термін. Водночас, прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Ян ФІШЕР заявив про намір розпочати консультації з лідерами ЄС щодо кандидатури Ж.БАРРОЗУ. Обговорення питання має відбутися 18-19 червня на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).