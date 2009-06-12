Міністри ЄС схвалять мандат на переговори з Молдовою про нову угоду

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Міністри із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС на своєму засіданні 15-16 червня в Люксембургу планують схвалити мандат на переговори з Молдовою про нову угоду.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив чиновник з чеського президентства в ЄС.

“Міністри затвердять мандат для Єврокомісії на переговори про нову всебічну угоду з Молдовою”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник чеського головування зазначив, що назва угоди поки не визначена.

Крім того, в рамках засідання Ради міністрів передбачається схвалити висновки щодо поточної ситуації в Молдові, в яких заявити про намір поглиблювати відносини з цією країною та сприяти проведенню необхідних реформ.

У висновках міністри також висловлять серйозну стурбованість ситуацією з правами людини після останніх парламентських виборів та висловлять заклик забезпечення проведення вільних і чесних повторних парламентських виборів.

Співрозмовник агентства також повідомив, що в рамках засідання Ради міністрів передбачалося проведення Ради співробітництва ЄС-Молдова, однак це засідання було перенесено на прохання молдовської сторони через складну внутрішньополітичну ситуацію.