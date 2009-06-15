Міністри ФРН та Польщі подумають, чим допомогти Україні

Брюссель. 15 червня. УНІАН. Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТЙНМАЙЄР та Польщі Радослав СІКОРСЬКІ хочуть побачити, як можна допомогти Україні фінансово та сприяти у вирішенні політичної кризи під час свого спільного візиту до Києва 17 червня.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на речника німецького міністра закордонних справ Йєнса ПЛОТНЕРА.

“Мета полягає в тому, щоб побачити, як Європейський Союз може посилити свої контакти з Києвом для стабілізації економічної ситуації в Україні”, - сказав прес-секретар німецького міністра.

Крім того, за його словами, міністри планують поговорити про допомогу з боку ЄС для розв’язання політичної кризи в країні.

В ході візиту міністри планують зустрітися з представниками влади та парламентської опозиції України.

Як повідомляв УНІАН, міністри, зокрема, зустрінуться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.