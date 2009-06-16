Зміни до Конституції потрібні для гармонізації закнодавства з ЄС

Люксембург. 16 червня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зміни до Конституції України необхідно внести для гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі після 13-го засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС.

«Ми сьогодні гармонізуємо українське законодавство з європейським законодавством, а Конституція – це головний закон України», - сказала прем’єр.

Вона також наголосила, що всі зміни до Конституції, які пропонуватимуться її командою, подаватимуться на розгляд Венеціанської комісії, яка зможе вивчити їх на предмет адекватності, демократичності, дотримання прав людей тощо.

«Я думаю, саме таким шляхом ми будемо співпрацювати – через Венеціанську комісію», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила жаль з приводу того, що український політикум не зміг об’єднатися у часи фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що невдовзі БЮТ внесе на розгляд Верховної Ради проект змін до Конституції України.