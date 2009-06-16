ЄС хоче від України прозорих реформ

Люксембург. 16 червня. УНІАН. ЄС наголошує на необхідності прозорого здійснення реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Люксембургу по завершенню 13-го засідання Ради співробітництва Україна-ЄС міністр закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Ян КОГОУТ.

“Ми підкреслили важливість політичних та економічних реформ. Ми вважаємо, що такі реформи мають проводитися прозоро”, - сказав він.

Міністр зазначив, що ЄС також закликав Україну посилити зусилля для стабілізації фінансово-економічної ситуації у співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

За словами Я.КОГОУТА, Рада співробітництва також підкреслила важливість започаткування візового діалогу, довгостроковою метою якого є лібералізація візового режиму між Україною та ЄС.

“Реалізація цього залежить від імплементації Україною відповідних реформ”, - сказав міністр закордонних справ Чехії.