ЄС допоможе Україні в демаркації кордонів

Люксембург. 16 червня. УНІАН. ЄС надаватиме технічну підтримку в демаркації кордонів України з сусідами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у Порядку денному асоціації (практичному інструменті співпраці України та ЄС – УНІАН), схваленому сьогодні на засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС у Люксембургу.

“За технічної підтримки ЄС продовжити процес демаркації кордонів України, відповідно до міжнародних стандартів та у співпраці з владою відповідних сусідніх країн”, - зазначається у Порядку денному, текст якого має УНІАН.

Крім того, серед пріоритетів у сфері юстиції, свободи та безпеки, містяться положення про посилення співпраці між Державною прикордонною службою України та прикордонним бюро FRONTEX, продовження співпрацю з охорони кордону та обміну інформацією щодо потоків товарів та людей на Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону за участі місії ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ради співробітництва Україна та ЄС схвалили Порядок денний асоціації, якій має стати новим практичним інструментом співпраці, замінивши План дій.