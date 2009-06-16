ЄС допоможе Україні покращити макроекономічне прогнозування

Люксембург. 16 червня. УНІАН. ЄС допоможе Україні в покращенні макроекономічного прогнозування та посиленні незалежності НБУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у Порядку денному асоціації (практичному інструменті співпраці України та ЄС – УНІАН), схваленому сьогодні на засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС у Люксембургу.

“Сторони співпрацюють для підтримки України у створенні повноцінно функціонуючої ринкової економіки та значного її політики до політики Співтовариства, відповідно до принципів макроекономічної стабільності, здорового бюджету”, - зазначаються у Порядку денному асоціації, текст якого має УНІАН.

В цьому контексті, зокрема, передбачається надання підтримки Україні в покращенні підготовки макроекономічних прогнозів та посиленні незалежності Національного банку України, включаючи внесення змін до закону про НБУ та надання експертної допомоги, в тому числі, з боку експертів Європейського центрального банку.

Крім того, передбачається обмін досвідом між країною та ЄС щодо здійснення пенсійної реформи, оцінювання економічних наслідків внесення змін до податкового законодавства, зменшення участі держави у регулюванні ціноутворення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ради співробітництва Україна та ЄС схвалили Порядок денний асоціації, якій має стати новим практичним інструментом співпраці, замінивши План дій.