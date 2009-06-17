Україна та ЄС проведуть зустріч експертів з питань поставок газу

Київ. 17 червня. УНІАН. Україна та Європейський Союз домовилися провести зустріч експертів щодо питань поставок російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР на спільній з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ прес-конференції в Києві.

“Нам вдалося під час переговорів між Україною та ЄС домовитися про зустріч команд експертів, які б дослідили нинішню ситуацію, в тому числі питання про те, в якому обсязі заповнені підземні газосховища. Можливо, існують також відповіді на технічні запитання, якою є реальна потреба для того, щоб забезпечити стандартні поставки (газу - УНІАН) до Європи і їх звичний ритм”, - сказав він.

Ф.-В.ШТАЙМАЙЄР також зазначив, що Росія була роздратована проведенням конференції з питань модернізації української ГТС, оскільки відчувала себе не залученою в достатній мірі до цього процесу. “Але я гадаю, що інтереси вищого порядку не лише у нас, а й у російської сторони полягають в тому, щоб уникнути нових конфліктів в сфері газового забезпечення. Тому я вважаю доцільним, щоб попри таке роздратування конференцією, ми перейшли до більш чесних форм співпраці, які допоможуть уникнути конфліктів”, - сказав він.

За словами Ф.-В.ШТАЙМАЙЄРА, для цього потрібно дещо зробити, в тому числі і з боку ЄС.