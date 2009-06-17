”Народники” в Європарламенті підтримують збереження Баррозу

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Група народних партій Європарламенту підтримує збереження Жозе БАРРОЗУ Президентом Єврокомісії на наступний 5-річний термін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні голова групи народних партій в попередньому складі Європарламенту Жозеф ДОЛЬ.

При цьому, голова групи “народників” зазначив, що програма Ж.БАРРОЗУ мала б будуватися на маніфесті народних партій, схваленому цього року на самміті у Варшаві, якій передбачає побудову соціальної ринкової економіки, безпеку, забезпечення безпеки кордонів та становлення чіткої європейської ідентичності.

Говорячи про перемогу народних партій на виборах до Європарламенту, за підсумками яких “народники” здобули 265 місць з 736-ти, Ж.ДОЛЬ зазначив, що народні партії перемогли тому, що “говорили громадянам про Європу”.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в 27-ми країнах-членах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали 265 місць.

До листопада Європарламент разом з Радою ЄС мають визначитися щодо нового Президента Єврокомісії та її персонального складу.