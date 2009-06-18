“Сарматія” передала ТЕО ЄАНТК Єврокомісії

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Спільне підприємство “Сарматія” передала техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на розгляд Єврокомісії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Передано позавчора (16 червня – УНІАН) Європейській комісії техніко-економічне обґрунтування ЄАНТК на базі “Одеси-Бродів”, - сказав він.

Крім того, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, в ході зустрічі з представниками Єврокомісії було досягнуто домовленості про те, що в найближчі кілька тижнів це ТЕО буде проаналізовано на експертному рівні з метою підготовки масштабної презентації на політичному рівні.

“Така презентація потрібна для вироблення спільного плану дій Європа-Україна-інші зацікавлені сторони”, - сказав Уповноважений Президента України.

Він відмовився називати дату, коли може відбутися презентація ТЕО ЄАНТК на політичному рівні.

“Як вийде, враховуючи вибори тут, вибори Єврокомісії... Головне, щоб це було якісно і продуктивно для всіх сторін”, - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано «Спільну декларацію Ради Міністрів Республіки Польща, Кабінету міністрів України та Європейської комісії з питання надання підтримки проекту ЄАНТК.

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ « Укртранснафта ».

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП « Сарматія » було затверджено ТЕО ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz та Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.