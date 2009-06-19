Лідери ЄС принципово погодили посилення фінансового нагляду

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Лідери ЄС досягли домовленості щодо посилення системи фінансового нагляду.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання британський прем’єр Гордон БРАУН погодився на посилення Європейської системи фінансового нагляду тільки за умови, що національні уряди збережуть контроль над використанням державних коштів.

Британія, зокрема, виступала проти пропозицій Єврокомісії, які передбачали, що три нових загальноєвропейських органи нагляду отримували можливість примушувати національні уряди рекапіталізовувати банки проти волі самих урядів. Г.БРАУН наголосив на тому, що уряди країн-членів ЄС мають самостійно вирішувати, як витрачати гроші платників податків.

Разом з тим, відповідно до досягнутих домовленостей, Європейські органи нагляду отримають повноваження відстежувати та розслідувати діяльність транскордонних фірм і здійснювати посередницькі функції між національними регуляторами.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС в цілому підтримала пропозиції Єврокомісії про створення двох нових загальноєвропейських органів для кращого оцінювання фінансових ризиків та нагляду.

Рада, зокрема, підтримала пропозицію Єврокомісії створити Європейське бюро системних ризиків, до основних завдань якого мають належати оцінювання та аналіз інформації, моніторинг потенційних ризиків для фінансової стабільності Європи.

Міністри ЄС погодилися створити Європейську систему органів фінансового нагляду, метою якої має стати посилення національного фінансового нагляду на національному рівні.

Крім того, Рада міністрів висловилася за трансформацію існуючих нині європейських комітетів нагляду в Європейську наглядову адміністрацію з розподілом діяльності за трьома напрямками: банківський сектор, сектор страхування та сектор безпеки функціонування ринків. Європейська наглядова адміністрація має забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці та наглядати за окремими загальноєвропейськими компаніями, зокрема, рейтинговими агентствами та кліринговими установами.