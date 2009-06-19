Лідери ЄС обговорять поставки газу через Україну 19 червня

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Лідери ЄС обговорять ситуацію з постачанням газу 19 червня, під час другого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ в ніч з 18 на 19 червня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради.

“Завтра я буду доповідати, в тому числі, про свої останні контакти з прем’єр-міністрами Росії та України Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, питання безпеки постачання газу планувалося обговорити за вечерею в перший день засідання Європейської Ради.

Необхідність обговорення цього питання була викликана ситуацією з оплатою Україною за спожитий російський газ та газ, якій необхідно закачати до підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення безперебійного транзиту російського газу до ЄС взимку.

18 червня в Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників “Газпрому” та “Нафтогазу” в ході якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПСГ, або ж придбання газу та зберігання його в ПСГ України європейськими компаніями.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для закачування до ПСГ достатньої кількості газу Україні потрібен кредит в 4 млрд. дол.