Україна і Сербія скасують візовий режим

Нові Сад. 19 червня. УНІАН. Україна і Республіка Сербія планують встеновити безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні після зустрічі зі своїм сербським колегою Борисом ТАДІЧЕМ у місті Нові Сад.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні готується ряд двосторонніх угод до підписання, серед яких і угода про безвізовий режим.