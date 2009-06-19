Україна і Сербія скасують візовий режим
10:55, 19 червня 2009Новини ЄС
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Ющенко і Тадіч домовилися
Нові Сад. 19 червня. УНІАН. Україна і Республіка Сербія планують встеновити безвізовий режим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні після зустрічі зі своїм сербським колегою Борисом ТАДІЧЕМ у місті Нові Сад.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні готується ряд двосторонніх угод до підписання, серед яких і угода про безвізовий режим.
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