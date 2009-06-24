Україна та Кіпр співпрацюватимуть в туризмі

Київ. 24 червня. УНІАН. Україна та Кіпр планують домовитися про співробітництво в галузі культури і туризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури і туризму України.

За інформацією прес-служби, з метою підписання відповідних міждержавних угод про співробітництво в галузі культури і туризму голова відомства Василь ВОВКУН з 23 по 27 червня перебуває з офіційним візитом у Республіці Кіпр.

Як зазначили у міністерстві, «за останніх 5 років українсько-кіпрських відносин вперше будуть підписані міжнародні угоди такого рівня між Україною та Республікою Кіпр. Вони сприятимуть посиленню євроінтеграційних процесів України в галузі культури, а також більш якісній підготовці нашої туристичної інфраструктури до Євро-2012».

Також очікується, що підписання зазначених угод сприятиме подальшому розвитку співробітництва між Україною і Кіпром в культурно-гуманітарній сфері. Зокрема, ”активно посилиться співпраця в організації міжнародних фестивалів, обміну художнім, хореографічним, музичним мистецтвом, фольклорними колективами та духовними надбаннями”.

Як зазначили у прес-службі міністерства, ”значний туристичний потенціал обох країн допоможе відкрити нові рекреаційні та культурно-освітні ресурси для населення України та Кіпру”.

У той же час у міністерстві наголосили, що розвиток співробітництва між Україною та Республікою Кіпр в культурно-гуманітарній сфері ”певною мірою стримується недостатністю договірно-правової бази, що регулює ці відносини”.