Україна тимчасово припинила експорт електроенергії в Польщу

Київ. 25 червня. УНІАН. Держпідприємство «Укрінтеренерго» з 12 червня припинило комерційні поставки електроенергії на адресу компанії Zomar S.A. (Польща) через відмову польського контрагента купувати електроенергію за цінами, запропонованими українським постачальником.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві палива й енергетики.

За словами співрозмовника агентства, «Укрінтеренерго» було змушене переглянути свою цінову політику у відносинах з польським трейдером у зв`язку з ухваленням Національною комісією регулювання електроенергетики 4 червня постанови, якою операторів експорту було зобов`язано купувати електроенергію в Оптовому ринку на принципах зональної тарифікації.

«У зв`язку з введенням погодинного постачання «Укрінтеренерго» було змушене запропонувати польській стороні переглянути ціни в бік підвищення, однак вони не погодилися з цим», - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, йому важко уточнити фізичний обсяг електроенергії, що її проекспортовано на адресу Zomar S.A. в період з 1 по 12 червня.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня директор «Укрінтеренерго» Валентин БОНДАРЕНКО повідомив, що Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» відновило постачання української електроенергії до Польщі на адресу компанії Zomar S.A. (Польща).

Коментуючи питання про ціну експортованої польському контрагентові електроенергії, директор «Укрінтеренерго» сказав: «Українська електроенергія експортується до Польщі за ціною, яка перевищує оптову ринкову ціну на внутрішньому ринку або, іншими словами, ціни для українських споживачів».

19 червня віце-прем`єр, міністр промисловості Польщі Вольдемар ПАВЛЯК заявив, що суб`єкти господарювання України і Польщі ще не уклали комерційних контрактів на постачання електроенергії.

«Контрактів поки що немає, але ведуться переговори. Щойно контракти буде укладено, самі компанії оголосять їх результати», - сказав В.ПАВЛЯК.

***Експорт української електроенергії до Польщі було припинено в грудні 2008 року через відмову Zomar S.A., викликану різким падінням енергоспоживання всередині Польщі.