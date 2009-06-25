Луценко сподівається ухвалити План дій зі скасуванн віз з ЄС

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що на саміті Україна-ЄС буде ухвалено план дій із запровадження безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він повідомив сьогодні, виступаючи на форумі Crans Montana.

«Сподіваюся, що під час чергового саміту Україна-ЄС буде ухвалено план дій про умови запровадження безвізового режиму», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз розпочали консультації про лібералізацію візового режиму у довгостроковій перспективі у жовтні 2008 року.

Україна сподівається отримати безвізовий режим від ЄС до 2012 року, коли Україна разом з Польщею прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.