Польща не скорочуватиме фінансування консульств в Україні

Варшава. 24 червня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі, незважаючи на кризу, поки не планує скорочувати фінансування своїх консульств в Україні.

Про це заявив власному кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

«Немає таких планів, аби економити... що стосується наших представництв в Україні», - сказав він.

Прес-секретар відзначив складну ситуацію із фінансуванням видатків польського МЗС через знецінення національного злотого до валют, у яких оплачується 65% усіх витрат.

П.ПАШКОВСЬКИЙ нагадав, що МЗС Польщі ще в лютому разом з іншими міністерствами схвалило план скорочення видатків у рамках «плану економії» уряду для боротьби із наслідками світової економічної кризи, яка призвела до різкого росту бюджетного дефіциту Польщі.

«Заплановані скорочення не включають справу відкриття двох консульств в Україні», - сказав він.

Прес-секретар зауважив, що польському МЗС для фінансування запланованих на цей рік видатків не вистачає близько 75 млн. доларів, що становить 20% усього річного бюджету.

Він додав, що МЗС веде переговори з Мінфіном про виділення додаткового фінансування.

Сьогодні Gazeta Wyborcza написала, що польському МЗС через знецінення злотого не вистачає коштів на оплату членських внесків в ООН, НАТО і Раді Європи, яким Польща винна понад 8, 5 та 22 млн. доларів, відповідно.

У цьогорічному бюджеті був закладений курс 1 євро до 3,25 злотих, а нинішній курс - 4,5.

Видання зауважує, що МЗС також не вистачає коштів на оплату комунальних послуг та виплату зарплат.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд у лютому схвалив план скорочення видатків міністерств цього року на 5,6 млрд. доларів.

Цього тижня через проблеми в економіці польські урядовці визнали необхідність подальших скорочень, які мають скласти додатково близько 1,4 млрд. доларів.

МЗС Польщі на початку року повідомив, що через світову кризу поточного року відкриє лише два нових консульства в Україні (у Вінниці і Севастополі), замість раніше планованих трьох (планувався Івано-Франківськ).

Крім цього, восени цього року планується відкриття нового приміщення консульства Польщі у Львові.

В Україні сьогодні діє 5 польських консульств (Київ, Львів, Луцьк, Одеса, Харків).