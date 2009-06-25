Стабільності транзиту газу до ЄС загрожує фінстан ”Газпрому”?

Київ. 25 червня. УНІАН. Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що поганий фінансовий стан російського ВАТ ”Газпром” загрожує стабільності транзиту газу до Європи, а також постачанням його до України. Про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в січневих газових переговорах російська сторона займала дуже жорстку, непартнерську позицію у відстоюванні своїх інтересів, а український уряд не відстояв українських інтересів і погодився на ряд дискримінаційних положень у контрактах від 19 січня 2009 року з постачання й транзиту природного газу.

«Очевидно, що таким чином російська сторона сподівалася за рахунок українців врятувати свою газову галузь. Проте й це не допомогло вирішити головну проблему, яка полягає в тому, що на сьогодні фінансові, ресурсні й інші зобов`язання «Газпрому» явно перевищують можливості. Ця ситуація перш за все створює загрозу зриву постачань газу до України і європейським споживачам», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

На його думку, «Газпром», заявляючи неодноразово про проблеми в українському енергетичному секторі, намагався таким чином відвернути увагу європейської громадськості від проблем всередині Російської Федерації.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що на сьогодні фінансові зобов`язання ”Газпрому” становлять більш як 90 млрд. дол., крім того, за його словами, ”Газпром” має проблеми з імпортом середньоазіатського газу і скороченням постачань газу до Європи.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ припустив, що така ситуація спонукає вищих посадовців Російської Федерації і керівників «Газпрому» вдаватися до вельми некоректного й абсолютно безпідставного наклепу на адресу українців й нашої держави про нібито втрачені 8 млрд. кубометрів газу, про ненадійність ГТС, недоцільність перегляду контрактів від 19 січня, які де-факто не виконуються.

«Така позиція російської сторони не відповідає духу партнерства, взаємної поваги й довіри. Згадані заяви і конкретні дії російської сторони суперечать Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він констатував, що відсутність адекватної реакції з боку чинного і тіньового урядів на чергові газові випади російської сторони свідчать про їх безпринципність у питаннях національної гідності і нездатності виконувати ані професійні, ані політичні функції, довірені їм українським народом.

Уповноважений Президента відзначив, що, безперечно, Україна зацікавлена, аби Росія, зокрема «Газпром», якомога швидше вийшли з кризи, оскільки йдеться ”перш за все про благополуччя наших сусідів, яким ми завжди бажаємо добра, процвітання і мудрості”.