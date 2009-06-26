Міллер упевнений, що Україна розрахується за газ в червні

Москва. 26 червня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР упевнений, що Україна розрахується за поставки російського газу в червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зборах акціонерів «Газпрому».

«Минулого місяця Україні вдалося розрахуватися за поставки. Гадаю, і навіть переконаний в тому, що вона розрахується і за поставки в червні», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він повідомив, що сьогодні під час перерви зборів акціонерів буде проведено чергову зустріч з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

«Газпром» щодня і щогодини відстежує ситуацію з Україною», - наголосив О.МІЛЛЕР.

Водночас він зазначив, що Україні потрібно знайти системне вирішення питання оплати російського газу.

«Становище «Нафтогазу» оцінюється як дуже тяжке. Ми сподіваємося, що міжнародні фінансові організації ухвалять правильне рішення і разом з Росією зможуть організувати закупівлю російського газу Україною», - сказав О.МІЛЛЕР. При цьому він висловив надію, що це дозволить уникнути нової газової кризи з Україною.

«Газпром» робить для цього все можливе», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що поганий фінансовий стан російського ВАТ ”Газпром” загрожує стабільності транзиту газу до Європи, а також постачанням його до України. На його думку, «Газпром», заявляючи неодноразово про проблеми в українському енергетичному секторі, намагався таким чином відвернути увагу європейської громадськості від проблем усередині Російської Федерації.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що на сьогоднішній день фінансові зобов`язання ”Газпрому” становлять більш як 90 млрд. дол., крім того, за його словами, ”Газпром” має проблеми з імпортом середньоазіатського газу і скороченням поставок газу до Європи.