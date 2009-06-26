Україна пропонує ЄС розширити перелік візових ”пільговиків”

Київ. 26 червня. УНІАН. Україна внесла на розгляд Європейського Союзу пропозицію щодо подальшого розширення категорій осіб, які матимуть право на безкоштовне отримання віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Україна нещодавно внесла пропозицію до Брюсселя щодо подальшого розширення категорій осіб, які матимуть право на безкоштовне отримання віз. Йдеться про представників релігійних громад, представників неурядових організацій, представників організованого туризму, представників професійних спілок і об’єднань”, - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, МЗС України добитиметься скасування візових зборів для українських громадян. “Ми на цьому напрямі будемо працювати і далі”, - сказав він.