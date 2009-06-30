Індекс економічних очікувань в Європі зростає

Брюссель. 30 червня. УНІАН. У червні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) третій місяць поспіль зріс в єврозоні на 3,1 пункти порівняно з травнем – до 73,3 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 3,2 пункти – до 71,1 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зростання індексу пояснюється передусім зростанням рівня довіри в сфері послуг, довіри серед споживачів, а також довіри в сфері промисловості. Водночас, рівень довіри у сфері будівництва та роздрібній торгівлі не змінився.

У травні Індекс економічних очікувань також зріс в єврозоні на 2,1 пункти, в ЄС-27 – на 2,8 пункти.