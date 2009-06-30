Індикатор бізнес-клімату в єврозоні покращився

Брюссель. 30 червня. УНІАН. У червні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати третій місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –2,97 проти –3,11 пункти у травні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зростання індикатору пояснюється покращенням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва в найближчі місяці, оцінок виробничих трендів в попередні місяці та оцінок запасів продукції на складах. Водночас, оцінки портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень продовжили погіршуватися.