Індикатор бізнес-клімату в єврозоні покращився
11:02, 30 червня 2009Новини ЄС
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А оцінки портфелю замовлень - погіршуються
Брюссель. 30 червня. УНІАН. У червні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати третій місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –2,97 проти –3,11 пункти у травні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Зростання індикатору пояснюється покращенням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва в найближчі місяці, оцінок виробничих трендів в попередні місяці та оцінок запасів продукції на складах. Водночас, оцінки портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень продовжили погіршуватися.
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