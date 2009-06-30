Німеччина близька до ратифікації Лісабонської угоди

Брюссель. 30 червня. УНІАН. Конституційний суд Німеччини визнав відповідність Лісабонської угоди Конституції.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було ухвалено судом Німеччини сьогодні.

“Суд визнав, що Лісабонська угода відповідає німецькій Конституції”, - зазначається в повідомленні.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив свої привітання з цього приводу, а також сподівання щодо того, що процедура ратифікації угоди в Німеччині завершиться найближчим часом.

“Я вітаю наміри, вже висловлені щодо цього, німецькими парламентарями”, - зазначив Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні Лісабонська угода також не ратифікована Ірландією, де восени має відбутися повторний референдум щодо угоди, а також в Чехії, де завершуються технічні процедури.