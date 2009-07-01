Швеція забезпечить стабільні поставки газу до ЄС

Київ. 1 липня. УНІАН. Швеція під час свого головування у Європейському Союзі з 1 липня цього року докладе зусиль, щоб забезпечити безперебійне постачання російського газу до споживачів у ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН.

«Надзвичайно важливо, щоб більше не відбулося таких перерв у поставці енергоносіїв до споживачів у Європейському Союзі, як це трапилося на початку цього року. Це буде одним із пріоритетів головування Швеції у тісній співпраці з Європейською комісією з тим, щоб уникнути такої ситуації», - сказав він.

За словами посла, він розуміє проблеми, які стоять перед Україною, але Україна має здійснити реформи в сфері енергетики.

Як сказав С.ГУЛЛГРЕН, у Європейському Союзі розуміють, що це складне питання, і готові надавати підтримку зусиллям України в цій сфері.

«Це те питання, де кожен має взяти свою частину відповідальності на власні плечі. З нашого боку ми зробимо те, що залежить від нас», - сказав посол.

Відповідаючи на запитання, чи мають вноситися зміни у контракти, він зазначив: «Це не наше питання, ми маємо забезпечити безперебійне постачання енергоносіїв».

За словами С.ГУЛЛГРЕНА, існують контракти між українсько-російськими компаніями щодо газопостачання, а також між російським «Газпромом» і європейськими компаніями, і, на переконання посла, уряд не повинен втручатися у ці питання і вирішувати, чи мають переглядатися ці контракти.

«Проблема не в тому, що відсутні контракти чи якісь договірні відносини, проблема в тому, щоб на основі цих контрактів забезпечити постійне постачання газу для споживачів в Європі», - додав посол Швеції.