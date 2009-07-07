Вибори Баррозу у Європарламенті відкладені до вересня

Брюссель. 7 липня. УНІАН. Європарламент визначиться щодо збереження чинного Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ на другий термін на чолі головного виконавчого органу влади ЄС у вересні.

Як повідомляє агентство AFP, про це 6 липня у Стокгольмі заявив Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ.

“З моменту виборів позиції окремих груп Європарламенту змінилися і, таким чином, ми не бачимо більшості для виборів Президента у липні, однак, сподіваємося, що буде можливим обрати Президента Комісії у вересні”, - заявив Президент Європарламенту.

Водночас прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредерік РЕЙНФЕЛЬДТ під час спільної з Президентом Європарламенту прес-конференції зазначив, що він розпочне юридичний процес формального призначення Ж.БАРРОЗУ, щоб не створювати додаткових затримок з цим питанням.

“Я розпочну формальні процедури в Європейській Раді для того, щоб Ж.БАРРОЗУ міг бути призначений, щоб ми могли мати Президента Єврокомісії одразу після того, як Європарламент схвалить своє рішення”, - сказав прем’єр Швеції.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня цього року лідери ЄС на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) одностайно підтримали кандидатуру Ж.БАРРРОЗУ на посаду Президента Єврокомісії.

При цьому, лідери ЄС сподівалися, що кандидатуру Ж.БАРРОЗУ вдасться затвердити в Європарламенті ще до кінця липня.

4-7 червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали майже третину місць в парламенті – 264 з 736-ти.

9 червня чинний Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ, якій також є “народником”, заявив про готовність балотуватися на другий термін.