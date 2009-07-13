ЄС надасть Україні 9 млн. євро

Київ. 13 липня. УНІАН. Європейський Союз у рамках проекту TACIS виділив Україні 8,9 млн. євро на «Програму підтримки вугільного сектору».

Про це повідомив керівник третього відділу представництва Європейської комісії в Україні Ганс РАЙН сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Проект націлений на розробку стратегії допомоги в цій галузі і включає реструктуризацію, питання видобутку, утилізації метану та інші важливі питання», - сказав він.

При цьому Г.РАЙН додав, що питання безпеки на шахтах є одним з найважливіших.

«Проект займатиметься зокрема питаннями безпеки шахт. І в рамках цього проекту буде запущений пілотний проект під назвою «Безпечна шахта», в якому ми постараємося втілити всі найкращі на рівні європейських стандартів заходи щодо безпеки», - підкреслив він.

Як повідомив у свою чергу керівник групи експертів «Програми підтримки вугільного сектору» в Україні Войтек МЛОДЖІЄВСЬКИЙ, реалізацію проекту планується завершити до кінця 2010 року.

«У рамках проекту проводитиметься оцінка матеріальних активів шахт, розробка техніко-економічного обгрунтування щодо створення Фонду соціального розвитку. Кінцевою метою є розробка Стратегії розвитку вугільної галузі України», - уточнив він.

Також В.МЛОДЖІЄВСЬКИЙ зазначив, що Проект складається з п`яти компонентів: інституційне зміцнення вугільної галузі України; стратегічний розвиток галузі; питання соціальної політики; питання безпеки на шахтах; екологічні питання.

Бенефіціаром проекту виступає Міністерство вугільної промисловості України.

Довідка УНІАН. Реалізація Проекту «Програма підтримки вугільного сектору України» за програмою ТАCIS розрахована на вересень 2008 р. – грудень 2010 р. і проходитиме у вугільних регіонах України: Львівській, Донецькій і Луганській областях. Мета проекту – розробка Стратегії розвитку вугільної галузі України.

Проект «Програма підтримки вугільного сектору України» фінансується Європейським Союзом за програмою ТАCIS і виконується міжнародним Консорціумом під керівництвом австрійської кампанії «Hulla & Co. Human Dynamics KG».