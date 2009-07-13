В ЄС хочуть посилити вимоги до капіталізації банків

Брюссель. 13 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити вимоги до капіталізації банків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представлених сьогодні Комісією пропозиціях про внесення змін до Директиви від 2006 року.

Зміни, зокрема, передбачають нові підходи до оцінювання ступеню ризику торгівельного портфелю банку, а також посилення вимог до капіталізації для мінімізації ризиків у короткостроковій перспективі, збільшення вимог до капіталу банку при ресек’юритизації.

Крім того, проект Директиви передбачає внесення змін до політики виплати винагород персоналу банку, якій безпосередньо відповідає за схвалення рішення щодо ризикових операцій. На переконання Єврокомісії, існуюча нині система бонусів, призводила до того, що персонал банків схвалював ризиковані рішення, які, одразу відобразилися на фінансовому стані банків після початку фінансової кризи.

У документі передбачається, що у випадку відмови банку змінювати політику винагород вищому менеджменту, проти банку можуть бути застосовані санкції національним регулятором.

Проект Директиви буде переданий на розгляд Раді ЄС та Європарламенту.