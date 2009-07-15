Париж відзначив День взяття Бастилії (фоторепортаж)

14 липня в Парижі відзначили 220-ту річницю взяття Бастилії. В 1789 році повсталі жителі французької столиці штурмом захопили цю в’язницю, яка того часу була символом королівського деспотизму.

Традиційно, в День взяття Бастилії у Парижі проходить військовий парад. Цього разу, парад відкрили 84 літаки Повітряних сил Франції, які пролетіли в небі над Єлисейськими полями. Після того пройшли представники сухопутних військ. Крім французів, цього року у параді взяли участь і 400 солдатів з Індії (традиція запрошувати для участі в параді військовослужбовців з інших країн існує вже кілька десятків років). Останніми бруківку найвідомішої паризької вулиці випробувала техніка: 298 автомобілів, 83 моторизованих транспортних засобів, включаючи танки.

Разом з днем взяття Бастилії в Парижі відзначають День збройних сил, а військові проводять свої Дні “відкритих дверей” для всіх бажаючих прямо у французькій столиці.

Національне свято для французів – друге за значенням і за яскравістю після Різдва. В усіх кав’ярнях зранку 14 липня включені телевізори, на яких транслюється парад на Єлисейських полях. Тому, хоч префектура столиці і повідомила про те, що подивитися на цьогорічне військове шоу приїхали 90 тис. осіб – ця цифра виглядає серйозно заниженою – бо ще стільки, або й більше, не змогли “просунутися” до місця проведення параду, і спостерігали за ним по телевізору.

Військовий парад в Парижі висвітлюється багатьма засобами масової інформації Європи в цілому і України зокрема, а тому ми у своєму фоторепортажі вирішили не зосереджуватися на тих фото, які і так легко знайти в Інтернеті, а подивитися на свято з іншого боку.

Фото Сергія Воропаєва.