Париж відзначив День взяття Бастилії (фоторепортаж)
90 тис. глядачів спостерігали за парадом
14 липня в Парижі відзначили 220-ту річницю взяття Бастилії. В 1789 році повсталі жителі французької столиці штурмом захопили цю в’язницю, яка того часу була символом королівського деспотизму.
Традиційно, в День взяття Бастилії у Парижі проходить військовий парад. Цього разу, парад відкрили 84 літаки Повітряних сил Франції, які пролетіли в небі над Єлисейськими полями. Після того пройшли представники сухопутних військ. Крім французів, цього року у параді взяли участь і 400 солдатів з Індії (традиція запрошувати для участі в параді військовослужбовців з інших країн існує вже кілька десятків років). Останніми бруківку найвідомішої паризької вулиці випробувала техніка: 298 автомобілів, 83 моторизованих транспортних засобів, включаючи танки.
Разом з днем взяття Бастилії в Парижі відзначають День збройних сил, а військові проводять свої Дні “відкритих дверей” для всіх бажаючих прямо у французькій столиці.
Національне свято для французів – друге за значенням і за яскравістю після Різдва. В усіх кав’ярнях зранку 14 липня включені телевізори, на яких транслюється парад на Єлисейських полях. Тому, хоч префектура столиці і повідомила про те, що подивитися на цьогорічне військове шоу приїхали 90 тис. осіб – ця цифра виглядає серйозно заниженою – бо ще стільки, або й більше, не змогли “просунутися” до місця проведення параду, і спостерігали за ним по телевізору.
Військовий парад в Парижі висвітлюється багатьма засобами масової інформації Європи в цілому і України зокрема, а тому ми у своєму фоторепортажі вирішили не зосереджуватися на тих фото, які і так легко знайти в Інтернеті, а подивитися на свято з іншого боку.
|На фото не гільдія м’ясників, як можна було подумати за зовнішнім виглядом, а бійці Іноземного легіону.
|Бійці Іноземного легіону після параду неподалік від Єлисейських полів.
|Близько 3,5 тис. поліцейських охороняли порядок в центрі Парижу. А разом з ними – медики та пожежники. І це не дивно, бо останні кілька років у Франції знаходяться люди, які дуже своєрідно відзначають День взяття Бастилії – підпалом чужих автомобілів.
|Після параду один з його учасників ділиться телефоном враженнями зі своїми родичами.
|Важка військова техніка на вулицях Парижу не псує асфальту через спеціальні гумові насадки на гусениці.
|Якщо завтра в похід...
|Французькі танкісти продемонстрували свою готовність жителям та гостям столиці.
|Техніка розташувалася поруч з Готелєм Інвалідів, побудованим Людовиком ХІV для ветеранів та інвалідів з тим, щоб вони могли завершити там своє життя...
|Колона військової техніки біля Готелю Інвалідів.
|Тут же знайшлося місце і для вертольотів. Пілоти задоволені гарним днем, сонцем, і... відпочинком в самому центрі Парижу.
|Чиновник Міністерства оборони згадав про свято лише по обіді, і почав прикрашати своє вікно національними прапорами.
Фото Сергія Воропаєва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter