У Брюсселі відбудеться раунд переговорів про нову угоду

Київ. 15 липня. УНІАН. Завтра, 16 липня, у Брюсселі відбудеться дванадцятий раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, делегацію України на зазначених переговорах очолить заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, делегацію ЄС – заступник генерального директора з питань зовнішніх відносин Європейської комісії Х’юг МІНГАРЕЛЛІ.

Під час переговорів сторони продовжать обговорення розділів Угоди стосовно преамбули, політичного діалогу, зовнішньої і безпекової політики, юстиції, свободи і безпеки, а також загальних та прикінцевих положень.

Учасники переговорів планують також обмінятися, серед іншого, думками про перебіг переговорного процесу щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. У цьому зв’язку до складу делегації України для участі у 12-му раунді переговорів включено заступника міністра економіки України Валерія ПЯТНИЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву Угода про асоціацію.

Сторони планують завершити переговори про нову угоду до кінця цього року.