У червні в єврозоні дефляція

Брюссель. 15 липня. УНІАН. У червні 2009 року річна інфляція (червень до червня) в зоні євро становила -0,1% проти 0,0% у травні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 0,6% проти 0,8% у травні-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з травнем, у червні-2009 було зареєстровано інфляцію в єврозоні в 0,2%, в ЄС-27 - в 0,2%.

У червні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,2%), Португалії (-1,6%), Бельгії, Іспанії та Люксембургу (по -1,0%).

Найбільша річна інфляція у червні 2009 року була зафіксована в Румунії (5,9%), Польщі (4,2%) та Литві (3,9%).

Головними компонентами річної інфляції у червні 2009 року в єврозоні стали алкоголь та тютюн, готельний та ресторанний бізнеси.

У червні 2008 року річна інфляція становила 4,0% в зоні євро та 4,3% в ЄС-27.