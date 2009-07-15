Призначено нову зустріч України, РФ та банкірів

Брюссель. 15 липня. УНІАН. 17 липня в Брюсселі відбудеться друга зустріч Єврокомісії з представниками України, РФ та фінансових інституцій для вирішення газової проблеми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ.

“Цієї п’ятниці за нашої ініціативи відбудеться друга зустріч з представниками України, Росії та міжнародних фінансових інституцій”, - сказав він.

Яка повідомляв УНІАН, 29 червня у Брюсселі вже відбулася така зустріч, в ході якої Україні було запропоновано надати кредит на закачування газу до підземних сховищ газу у кількості, необхідній для забезпечення транзиту російського газу до ЄС взимку.

В обмін Єврокомісія вимагала проведення структурних реформ у газовому секторі України.