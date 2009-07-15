Швеція підтримує запровадження віз для канадців
У відповідь на рішення Канади проти Чехії
Брюссель. 15 липня. УНІАН. Головуюча в ЄС Швеція виступає за запровадження віз для канадців через рішення Канади ввести візи для Чехії.
Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив міністр з питань міграції та політики притулку Швеції Тобіас БІЛЛСТРЬОМ.
“Як головуюча в ЄС країна, ми за таку взаємність”, - заявив він.
Водночас, за словами міністра, з такою пропозицію може виступати лише Єврокомісія, оскільки вона є відповідальною за механізми взаємності.
Канада запровадила візовий режим для попередження зростання кількості ромів з Чехії, що бажають отримати притулок в Канаді.
У свою чергу Чехія 16 липня запровадила візи для канадських дипломатів, а також відкликала свого посла з Канади для консультацій. Разом з тим, Прага не може запровадити візи для всіх канадців через європейське законодавство.
Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ/ виступаючи перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі висловив жаль у зв’язку з рішенням Канади і заявив, що Комісія робить все можливе для відновлення безвізового режиму.
За його словами, Комісія планує оприлюднити звіт щодо цієї ситуації у вересні.