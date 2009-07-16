Україна ініціює засідання візового комітету з ЄС не пізніше вересня

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Україна пропонує ЄС не пізніше вересня провести чергове засідання візового комітету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Я сьогодні звернувся до європейської сторони з пропозицією скликати засідання спільного візового комітету Україна-ЄС якомога швидше, але не пізніше вересня для обговорення, по-перше, наших пропозицій, які ми висунули кілька місяців тому, і для обговорення ситуація, що склалася навколо процедури видачі віз українським громадянам в консульських установах країн-членів ЄС”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що за останній час відвідав багато консульств і в нього накопичилося багато питань та пропозицій, які він хотів би обговорити з європейськими колегами.