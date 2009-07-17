В МЗС не прогнозують дату підписання угоди про асоціацію з ЄС

Брюссель. 17 липня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ не хоче прогнозувати дату підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам 16 липня після 12-го раунду переговорів про угоду про асоціацію.

“Це питання цікавить всіх, але зрозумійте мене, як переговірника – я не хотів би на даному етапі в будь-якій мірі окреслювати хоча б штучно часові рамки, оскільки для нашої переговорної команди це буде певною мірою тягарем, тому що інша сторона зможе це активно використовувати”, - сказав він.

“Ми підпишемо угоду тоді, коли буде досягнуто баланс інтересів двох сторін, коли ми побачимо, що зміст і якість угоди відповідають національним інтересам української держави”, - додав заступник міністра.

Він зазначив, що угода, після підписання, має пройти процедуру ратифікації в парламенті.

“Для того, щоб іти в наш парламент, і звітувати, і боротися за ратифікацію, ми маємо розповісти в чому її додана вартість, чому вона потрібна, і чому вона відповідає нашим національним інтересам”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. На самміті Україна-ЄС в Парижі 9 вересня 2008 року було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.

Україна та ЄС планували підписати нову угоду до кінця цього року, однак 10 липня цього року К.ЄЛІСЄЄВ заявив, що, підписання угоди до кінця цього року, скоріш за все не відбудеться. Цю інформацію в той самий день підтвердив і голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.