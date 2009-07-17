Європа хоче знати, коли конкретно Україна реформує газовий сектор

Брюссель. 17 липня. УНІАН. Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції (МФІ) просять Україну надати чіткішу інформацію щодо часу проведення реформ в газовій сфері для надання кредиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам по завершенню другого раунду технічних консультацій представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ.

«Україна взяла ряд важливих зобов’язань з реформування газового сектору, а комісія та МФО попросили більш чіткої інформації щодо часу проведення реформ», - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що сьогодні сторони не говорили про конкретні цифри можливого кредиту на закачування газу до підземних сховищ газу в Україні.

Він також зазначив, що наступний раунд консультацій відбудеться за тиждень у Києві.

Один з представників Єврокомісії, який побаджав залишитися неназваним, повідомив кореспонденту УНІАН про те, що сьогоднішня зустріч нагадувала гру у кота і мишку.

«Українці казали, що їм потрібні гроші зараз, а міжнародні фінансові інституції просили деталей щодо реформ”, - сказав співрозмовник агентства. За його словами, українська сторона не дуже хоче брати на себе конкретні зобов’язання, хоча прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у своєму листі на ім’я Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявила про готовність до проведення реформ. Разом з тим, представник Єврокомісії зазначив, що сьогоднішня зустріч стала кроком вперед у переговорному процесі.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня під час технічних консультацій представників Єврокомісії з представниками Росії, України та міжнародних фінансових інституцій, Україні було запропоновано надання кредиту для заповнення підземних сховищ газу газо в обсягах, необхідних для забезпечення нормального транзиту російського газу до ЄС в зимовий період.

Разом з тим, європейська сторона висунула ряд умов щодо реформування газового сектора для отримання кредиту.