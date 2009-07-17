Крим залишається привабливим для інвесторів

Брюссель. 17 липня. УНІАН. Прем’єр-міністр Автономної республіки Крим Віктор ПЛАКИДА вважає, що регіон залишається привабливим для інвесторів.

Про це він заявив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Крим мав стійкий позитивний індекс інвестиційної привабливості разом з Києвом”, - сказав він.

Водночас, за словами кримського прем’єра, цей індекс було понижено через певну політичну нестабільність в країні.

“Нам пояснили, що не може бути позитивним індекс в одному регіоні, якщо в усій країні індекс нижчий. Зараз ведуться переговори про перегляд індексу”, - сказав В.ПЛАКИДА.

Він також зазначив, що, сьогодні в Криму спостерігається певне “заморожування” ринку, але ці процеси пов’язані з глобальною фінансово-економічною кризою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі представницька делегація Криму представила 20 інвестиційних проектів європейським бізнес-партнерам, а також провела ряд зустрічей з європейськими чиновниками.