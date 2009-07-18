Комісаром ЄС від Бельгії до 31 жовтня призначено Де Гухта
10:33, 18 липня 2009Новини ЄС
0 0
Замість Мішеля, обраного до Європарламенту
Брюссель. 18 липня. УНІАН. Рада ЄС призначила тимчасово комісаром ЄС від Бельгії міністра закордонних справ країни Карела ДЕ ГУХТА замість Луї МІШЕЛЯ, обраного на останніх парламентських виборах до Європарламенту.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 17 липня.
К.ДЕ ГУХТ працюватиме на посаді комісара ЄС з питань розвитку та гуманітарної допомоги до 31 жовтня 209 року – терміну дії повноважень нинішнього складу Комісії.
К.ДЕ ГУХТ, 55 років, з 2004 року був міністром закордонних справ Бельгії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter