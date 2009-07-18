Міністром закордонних справ Бельгії став Летерм

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Новим міністром закордонних справ Бельгії призначено Іва ЛЕТЕРМА.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Міністерства закордонних справ країни, 17 липня колишній міністр Карел ДЕ ГУХТ, призначений комісаром ЄС, передав справи І.ЛЕТЕРМУ.

І.ЛЕТЕРМ, 45 років, лідер фламандської партії християнських демократів, з березня по грудень 2008 року – прем’єр-міністр Бельгії.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня К.ДЕ ГУХТА було призначено комісаром ЄС від Бельгії до 31 жовтня цього року замість Луї МІШЕЛЯ, обраного до Європарламенту.