Міністром закордонних справ Бельгії став Летерм
10:43, 18 липня 2009Новини ЄС
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Колишній прем`єр країни
Брюссель. 18 липня. УНІАН. Новим міністром закордонних справ Бельгії призначено Іва ЛЕТЕРМА.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Міністерства закордонних справ країни, 17 липня колишній міністр Карел ДЕ ГУХТ, призначений комісаром ЄС, передав справи І.ЛЕТЕРМУ.
І.ЛЕТЕРМ, 45 років, лідер фламандської партії християнських демократів, з березня по грудень 2008 року – прем’єр-міністр Бельгії.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня К.ДЕ ГУХТА було призначено комісаром ЄС від Бельгії до 31 жовтня цього року замість Луї МІШЕЛЯ, обраного до Європарламенту.
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