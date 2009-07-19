У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріан Фішер-Буль

В ході прес-конференції комісар представить комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо ситуації на ринку молока, в якому міститиметься аналіз нинішньої ситуації та пропозиції щодо покращення функціонування ринку. За останні 12 місяців ситуація на ринку молока ЄС значно погіршилися. З 2007 року триває падіння цін на молоко, що спричинило зменшення прибутків виробників молока. Ціни зменшилися з 0,30-0,40 євро за літр до 0,24 євро за літр в середньому по ЄС, при цьому в ряді країн ціни становлять 0,20-0,21 євро за літр. Падіння цін спричинило ряд масових акцій протесту виробників молока.

Дата проведення: 22 липня 2009 року. Час події: 11-15.