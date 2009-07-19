У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісарів ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу та з питань науки і досліджень Янеша Поточніка
09:20, 19 липня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісари представить комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо протидії хворобі Алцгеймера. В документі міститимуться рекомендації щодо покращення раннього діагностування хвороби, а також пропозиції про об’єднання зусиль для досліджень з метою боротьби з хворобою.
На сьогодні хвороба Алцгеймера – одна з найрозповсюдженіших в Європі серед людей старше 60 років. Хвороба призводить до зниження розумових функцій мозку та втрати пам’яті.
Дата проведення: 22 липня 2009 року. Час початку: 12-30.
Час початку: 12-30.
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