У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісарів ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу та з питань науки і досліджень Янеша Поточніка

В ході прес-конференції комісари представить комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо протидії хворобі Алцгеймера. В документі міститимуться рекомендації щодо покращення раннього діагностування хвороби, а також пропозиції про об’єднання зусиль для досліджень з метою боротьби з хворобою.

На сьогодні хвороба Алцгеймера – одна з найрозповсюдженіших в Європі серед людей старше 60 років. Хвороба призводить до зниження розумових функцій мозку та втрати пам’яті.