У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити комюніке Єврокомісії щодо стратегії ЄС для регіону Балтійського моря, ситуацію в Сомалі, Ірані та Грузії. Крім того, в рамках засідання відбудеться засідання Трійки ЄС-Білорусь, а також засідання Ради асоціації ЄС-колишня югославська республіка Македонія.

Дата проведення: 27-28 липня 2009 року. Час початку: 10-00, 27 липня 2009 року.